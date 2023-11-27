الرئيس السيسي يستقبل كاتالين نوڤاك رئيسة المجر.. فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في قصر الاتحادية كاتالين نوڤاك رئيسة المجر.

تعزيز العلاقات الثنائية

وستعقد مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

