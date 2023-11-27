عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"لا للعنف لا للتنمر".. ندوة توعوية في الحسنة بشمال سيناء

ندوة لا للتنمر بالحسنة
ندوة لا للتنمر بالحسنة

نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية بغداد ، ندوة توعوية بمقر المدرسة الإبتدائية ببغداد مركز الحسنة تحت عنوان لاللعنف.. لا للتنمر ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، والمحاسب  سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء.

حضر المؤتمر  كمال متولي البحيري ، رئيس الوحدة المحلية بقرية بغداد، و محمود الشريف
رئيس الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمجلس الحسنة، وأعضاء اللجنة الفرعية من ممثلي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والصحة والأوقاف وعدد من الأهالي وأولياء الأمور

 

التسامح مع النفس :

 بدأت الندوة بأيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة الشيخ أحمد عبد الفتاح واعظ وخطيب بإدارة الأوقاف بالحسنة، تحدث خلالها عن التسامح مع النفس ، مستعرضا أهمية التسامح مع النفس أولا قبل تقبل الآخرين حتي يكون هناك استقرار نفسي ووجداني ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في كتابه الكريم عدم السخرية من الآخرين حتي لا يدخل في الإثم قال سبحانه: “لا يسخر قوم من قوم ”، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد دائما اللهم إهدي قومي فإنهم لا يعلمون وأن أحد أسباب العنف في مجتمعنا هي عدم وجود التسامح فيما بيننا وهذا أكد عليه السلام في حديثه الشريف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

وأشار رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، إلى أهمية هذه الندوة داخل المدارس قائلا : إن هذه المبادرة تحتاج إلي الطلبة داخل المدارس لتنمية روح الوعي لديهم.

وأكد أن رئيس المدينة حريص على تنفيذ  تلك الندوات والفعاليات داخل المدارس مع انتشار ظاهرة العنف والتنمر المدرسي ، مشيرا إلى أهمية محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي من ضمن محاورها الإهتمام بالنشئ والشباب.

حيث تم استعراض مفهوم التنمر وأشكاله وآثاره علي الاطفال وكيفية التصدي له وتم مناقشة الطلبة وأولياء الأمور في عدة موضوعات متعلقة بحماية الطفل.

txt

معسكرات سفراء برنامج مشواري بمراكز شباب شمال سيناء

 

 

 

الحسنة ندوة التنمر المدرسة العنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

السيسي يبحث مع رئيسة المجر آخر تطورات قطاع غزة

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

ترشيحاتنا

محمد صلاح: شيكابالا اتظلم في الزمالك| شاهد

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل حولت غزة إلى منطقة منكوبة

مفاجآت سارة عن الدولار والاستثمارات الخليجية.. مسؤول كبير يكشف

يجب أن يكون ثابتا بالكتابة.. شروط التبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون

وداعا لـ أزمة الأدوية| تدخل حكومي وقرار عاجل يُنقذ سوق الدواء.. حكاية مشروع “إسعاف 24”

سبورتنج لشبونة يرفض عرض الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب وفاة طارق عبد العزيز

بالروب.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب

طريقة عمل البوفتيك مثل المطاعم

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ