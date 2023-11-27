"لا للعنف لا للتنمر".. ندوة توعوية في الحسنة بشمال سيناء

نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية بغداد ، ندوة توعوية بمقر المدرسة الإبتدائية ببغداد مركز الحسنة تحت عنوان لاللعنف.. لا للتنمر ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، والمحاسب سعد خليل بغدادي ، رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء.

حضر المؤتمر كمال متولي البحيري ، رئيس الوحدة المحلية بقرية بغداد، و محمود الشريف

رئيس الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمجلس الحسنة، وأعضاء اللجنة الفرعية من ممثلي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والصحة والأوقاف وعدد من الأهالي وأولياء الأمور

التسامح مع النفس :

بدأت الندوة بأيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة الشيخ أحمد عبد الفتاح واعظ وخطيب بإدارة الأوقاف بالحسنة، تحدث خلالها عن التسامح مع النفس ، مستعرضا أهمية التسامح مع النفس أولا قبل تقبل الآخرين حتي يكون هناك استقرار نفسي ووجداني ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر في كتابه الكريم عدم السخرية من الآخرين حتي لا يدخل في الإثم قال سبحانه: “لا يسخر قوم من قوم ”، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردد دائما اللهم إهدي قومي فإنهم لا يعلمون وأن أحد أسباب العنف في مجتمعنا هي عدم وجود التسامح فيما بيننا وهذا أكد عليه السلام في حديثه الشريف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده .

وأشار رئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، إلى أهمية هذه الندوة داخل المدارس قائلا : إن هذه المبادرة تحتاج إلي الطلبة داخل المدارس لتنمية روح الوعي لديهم.

وأكد أن رئيس المدينة حريص على تنفيذ تلك الندوات والفعاليات داخل المدارس مع انتشار ظاهرة العنف والتنمر المدرسي ، مشيرا إلى أهمية محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي من ضمن محاورها الإهتمام بالنشئ والشباب.

حيث تم استعراض مفهوم التنمر وأشكاله وآثاره علي الاطفال وكيفية التصدي له وتم مناقشة الطلبة وأولياء الأمور في عدة موضوعات متعلقة بحماية الطفل.