ضبط صاحب مخبز جمع 414 بطاقة تموين بالزقازيق وحملات مكثفة على الأفران

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقية.

أضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبإشراف عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز وتنفيذا للتعليمات شنت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة فوزي البهي مدير الادارة ومفتشي الرقابة بالادارة حملة مكبرة اسفرت عن تحرير المحضر ج رقم ٣٥٩٨٠ / ٢٠٢٣ لتجميع عدد ٤١٤ بطاقة لمخبز بلدي وتحرير محضر ج رقم ٣٥٩٨١ / ٢٠٢٣ لعدم حمل شهادة صحية لمخبز بلدي وتحرير محضر ج رقم ٣٥٩٨٢ / ٢٠٢٣ لعدم حمل شهادة صحية لمخبز.

كما تم تحرير محضر ج رقم ٣٥٩٨٣ / ٢٠٢٣ لعدم حمل شهادة صحية لمخبز وتحرير ٦ محاضر نقص وزن "٢١_١١_١٠_١٠_٩_٧" و٤) محاضر تصرف (٤_٢_٢_٢) شيكارة دقيق و ٥ محاضر لعدم نظافة ادوات العجين.