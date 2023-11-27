مصرع طالب وإصابة والده ونجل خالته في مشاجرة بسبب الخلافات بالقليوبية

لقى طالب مصرعه وأصيب والده ونجل خالته في مشاجرة مع آخرين بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وألقى القبض على المتهمين تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مأمور قسم شرطة الخصوص إشارة من أحد المستشفيات بوصول طالب مصاب بجرح نافذ وتوفـى أثناء إسعافه وإصابة والده ونجل خالته بجروح وكسور متفرقة بالجسم .



تم إخطار مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع اللواء محمود أبوعمره مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى قيام مالك محل أدوات منزلية وأولاده الثلاثة بالتعدى على المجنى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة عبارة عن سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.