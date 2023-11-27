عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب وإصابة والده ونجل خالته في مشاجرة بسبب الخلافات بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

لقى طالب مصرعه وأصيب والده ونجل خالته في مشاجرة مع آخرين بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وألقى القبض على المتهمين تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى مأمور قسم شرطة الخصوص إشارة من أحد المستشفيات بوصول طالب مصاب بجرح نافذ وتوفـى أثناء إسعافه وإصابة والده ونجل خالته بجروح وكسور متفرقة بالجسم .


تم إخطار مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع اللواء محمود أبوعمره مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى قيام مالك محل أدوات منزلية وأولاده الثلاثة بالتعدى على المجنى عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وذلك بسبب خلافات الجيرة.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة عبارة عن سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الخصوص قسم شرطة الخصوص مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

إزالة 1234 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

مصرع شاب فى مشاجرة على يد 4 أشخاص بالقليوبية

المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدى على شخص وإحداث عاهة مستديمة له بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمناطق بمدن قليوب والخانكة

جامعة بنها تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بشئون التعليم والطلاب.. التفاصيل

جامعة بنها تعلن عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة خدمة المواطنين..اعرف التفاصيل

الكشف على 1075 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في القليوبية.. صور

تزوير الأوراق الرسمية بأسعار تنافسية.. سقوط "قنصل القليوبية" وشريكه

ترشيحاتنا

تحذير عاجل| كبر حجم البطن في الأربعينيات والخمسينيات يرتبط بمرض مميت

الناتو يدعو إلى تمديد الهدنة الإنسانية في غزة

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تحويل الأتوبيسات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي

رجال مديرية أمن القاهرة يتبرعون بالدم لصالح المرضى والمصابين.. صور

استشهاد 5 من قيادات منفذي طوفان الأقصى.. بيان عاجل من جيش الاحتلال

رقم كبير.. إسرائيل تكشف عن عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

بملابس فورمال.. نانسي عجرم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حقائب ياسمين صبري في المطار تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ