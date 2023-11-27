عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023 | تفاصيل

بورشاير بطل فورمولا-2
بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023

تمكن سائق فريق "ارت" الفرنسي ثيو بورشاير من الحصول علي لقب بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا -2 لموسم عام 2023 .

بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023

فيرستابن يفوز بـ سباق فورمولا-1 المكسيكي | تفاصيل

سائق فريق ريد بول يتوج بسباق فورمولا-1 | تفاصيل

وتوج جاك دوهان الأسترالي بلقب السباق الختامي لموسم سباقات سيارات فورمولا -2 ، حيث حصل بورشاير علي المركز الخامس خلال الجولة الأخيرة من البطولة .

بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023

وفاز ثيو بورشاير سائق فريق "ارت" بالبطولة بسبب حصدة للعد الكافي من النقاط التي جعلته ينفرد بالصدارة .

ومن جانبه أوضح بورشاير قائلا " أنا سعيد للغاية الآن، ومنهك للغاية، وبذلت قصارى جهدي، وتعثر في بعض الآحيان لكني لا استسلم أبدا، لأني أردت الحصول علي هذا اللقب بشدة ".

بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023

وجدير بالذكر إن فريق "أرت" حصل أيضا علي لقب فئة الصناع في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -2‏.

بورشاير جاك دوهان جاك دوهان الأسترالي ثيو بورشاير الفرنسي ثيو بورشاير سائق فريق ارت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

شاهد| سيارة بورشه باناميرا 2024 في جيلها الثالث

ميني كوبر 2025 تنطلق بتحديثات جديدة

بي واي دي F3 موديل 2024 سعرها 500 ألف جنيه

مواصفات ألفاروميو تونالي الـSUV الجديدة

بـ 200 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك أوتوماتيك للبيع |اعرف المواصفات

سيارات 2023 لـ جميع الفئات بـ950 ألف جنيه

أسعار مازدا CX90 موديل 2024 بالسعودية

شاهد| مواصفات تيسلا سايبرتراك قبل إطلاقها رسيماً

ترشيحاتنا

مشروعات إحياء القاهرة التاريخية.. انتهاء أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص

استفزازية وخطيرة.. أول تعليق من روسيا علي القصف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي

بسبب الدوري الألماني .. رسالة مثيرة من مدافع الأهلي

رقم تاريخي لـ عيار 21.. أسعار الذهب في مصر تواصل الارتفاع

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بفلسطين ردا علي تقرير هيومان رايتس ووتش

سلاح الدولار.. روسيا تفضح أفعال الولايات المتحدة للسيطرة على الاقتصاد العالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

إطلالة كاجوال جريئة.. جورجينا تثير الجدل بظهورها| شاهد

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ