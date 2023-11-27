بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023 | تفاصيل

تمكن سائق فريق "ارت" الفرنسي ثيو بورشاير من الحصول علي لقب بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا -2 لموسم عام 2023 .
وتوج جاك دوهان الأسترالي بلقب السباق الختامي لموسم سباقات سيارات فورمولا -2 ، حيث حصل بورشاير علي المركز الخامس خلال الجولة الأخيرة من البطولة .
وفاز ثيو بورشاير سائق فريق "ارت" بالبطولة بسبب حصدة للعد الكافي من النقاط التي جعلته ينفرد بالصدارة .
ومن جانبه أوضح بورشاير قائلا " أنا سعيد للغاية الآن، ومنهك للغاية، وبذلت قصارى جهدي، وتعثر في بعض الآحيان لكني لا استسلم أبدا، لأني أردت الحصول علي هذا اللقب بشدة ".
وجدير بالذكر إن فريق "أرت" حصل أيضا علي لقب فئة الصناع في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -2.