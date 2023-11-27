بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023 | تفاصيل

تمكن سائق فريق "ارت" الفرنسي ثيو بورشاير من الحصول علي لقب بطل العالم لسباقات سيارات فورمولا -2 لموسم عام 2023 .

بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023

وتوج جاك دوهان الأسترالي بلقب السباق الختامي لموسم سباقات سيارات فورمولا -2 ، حيث حصل بورشاير علي المركز الخامس خلال الجولة الأخيرة من البطولة .

بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023

وفاز ثيو بورشاير سائق فريق "ارت" بالبطولة بسبب حصدة للعد الكافي من النقاط التي جعلته ينفرد بالصدارة .

ومن جانبه أوضح بورشاير قائلا " أنا سعيد للغاية الآن، ومنهك للغاية، وبذلت قصارى جهدي، وتعثر في بعض الآحيان لكني لا استسلم أبدا، لأني أردت الحصول علي هذا اللقب بشدة ".

بورشاير بطل فورمولا-2 لموسم 2023

وجدير بالذكر إن فريق "أرت" حصل أيضا علي لقب فئة الصناع في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -2‏.