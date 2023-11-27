السيسي مع رئيسة المجر يشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

عرضت القناة الأولى، خبر عاجل يفيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المجر يبحثان في القاهرة الأوضاع الإقليمية وتطورات قطاع غزة والضفة الغربية.



وأوضحت القناة، أن الرئيس السيسي يشدد على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة.



وأوضحت القناة نقلا عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس يؤكد أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وتابع: الرئيس السيسي ورئيسة المجر يتفقان على ضرورة العمل على التهدئة وإدانة استهداف جميع المدنيين مع رفض التهجير القسري للفلسطينيين.



وأوضحت القناة أن رئيسة المجر تثمن الدور المصري في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط وتعرب عن تقدير بلادها جهود مصر في تسوية أزمات المنطقة.