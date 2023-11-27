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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدلا من الهدنة.. الأمم المتحدة تضغط لتطبيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

الامم المتحدة
الامم المتحدة

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة، بدلا من هدنة مؤقتة، في وقت تزداد فيه الكارثة الإنسانية في غزة سوءا يوما بعد يوم.

وحسب وكالة “رويترز”،  قال المتحدث باسم جوتيريش في بيان: "يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى الاتفاق، مما يؤدي إلى وقف إطلاق نار إنساني كامل، لصالح شعب غزة وإسرائيل والمنطقة".

وأضاف: “ستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود بكل طريقة ممكنة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول مصري، أن مصر تتوقع الإفراج عن 11 محتجزا إسرائيليا اليوم، وأن المفاوضات مستمرة لإطلاق سراح 33 أسيرا فلسطينيا.

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وأضافت رويترز نقلا عن المسؤول المصري، أن تمديد الهدنة سيكون ليومين ويشمل إطلاق 20 إسرائيلي مقابل 60 فلسطينيا.

ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن الاحتلال الإسرائيلي مستعد للإفراج عن 3 أضعاف العدد من الفلسطينيين والأيام الإضافية محددة بـ 5 أيام.

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