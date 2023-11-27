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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بفائدة تصل لـ23.5%.. الحكومة تعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ2.5 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

اعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع سندات خزانة استحقاق 3 سنوات، نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 23.54%.

وكشف تقرير عن أسباب لجوء البنك المركزي لعمليات طرح سندات الخزانة موضحا أنه يهدف لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة بعملة الجنيه.

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وقال تقرير صادر عن البنك المركزي إن أعلي فائدة  مقدمة للطرح بلغت 30% وأدني سعر بنسبة 23.85% ومتوسط سعر بنسبة 27.4%؛ بقيمة 1.75 مليار جنيه تم الإكتتاب عليها من 8 مستثمرين.

وكشف التقرير عن وصول إجمالي طلبات الاكتتاب المقدمة بنحو 3 طلبات بقيمة 28.05 مليار جنيه بسعر فائدة متوسطة نسبتها 23.987% وأقل عائد نسبته 23.85% و أعلي عائدة بنسبة 24.04%.
 

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