المشاهد دي جابت جلطة لحكومة لنتنياهو.. أنجي أنور: المقاومة عاملت الأسرى بإنسانية

علقت الإعلامية انجي أنور، على مشاهد الأسرى الصهاينة و هم يودعون أفراد المقاومة الفلسطينية بابتسامة، قائلة: "المشاهد دي جابت جلطة لحكومة لنتنياهو، و الأسرى ولا كأنهم كانوا في زيارة اجتماعية لأقاربهم في غزة".

وأضافت انجي أنور، خلال تقديمها برنامج مصر الجديدة المذاع على شاشة ETC، أن حكومة الصهاينة شددت على الأسيرات التي استلمتهم من المقاومة بألا يتكلمون، موضحة أن بعض من أقارب الأسيرات تكلموا و قالوا أن المقاومة الفلسطينية عاملت الأسرى بشكل إنساني، حتى أنهم يأكلون معهم و يقوموا بتشغيل التلفاز لهم على القنوات العبرية.

معاملة الجيش الصهيوني لأسراهم

وأوضحت، أن على الصعيد الأخر كانت معاملة الجيش الصهيوني للأسرى الفلسطينيين مليئة بالجرائم و التعذيب، و كانت مليئة بالإهانة و التجويع بالإضافة إلى الإهمال الطبي، معقبة: "العالم كله شاف جيش الاحتلال و هم يعذبوا الأسرى الفلسطينيين و بيهينوهم و يقتلوا في المدنيين في الضفة الغربية بالشُبهة".

وتابعت، ان حكومة الصهاينة حاولت أن تفرض الصمت و مقاطعة الإعلام، على الأسرى و الأسيرات الفلسطينيين المحررين في القدس تحديدا و إلا سيدفعون غرامة كبيرة".