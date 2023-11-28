عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة..الأهلي لن يتخلى عن ديانج في يناير واللاعب لا يملك عروضا

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتلقى أي عروض سواء شفوية ورسمية للرحيل في يناير المقبل.

 

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لن يتخلى عن ديانج خلال شهر يناير المقبل، حتى في حال وصول عرض رسمي وهناك تمسك به حتى نهاية الموسم الجاري".

 

وكان قد اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن انتقالا اليو ديانج إلي الدوري السعودي في يناير .

 

وكتب عامر ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "ديانج لاعب الاهلي المحترف المالي غالبا سوف يغادر الاهلي في انتقالات يناير إلى أحد أنديةً الدوري السعودي نظير ٧ مليون يورو".

 

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بنظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتقام مباراة الأهلي ضد سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

نجم الزمالك السابق يضع حل سحري لمجلس لبيب لأزمة القيد

ترشيحاتنا

عهد التميمي على قائمة 50 أسيرة مقرر إطلاق سراحهن في إطار تمديد الهدنة

نجا بمعجزة.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب فلسطيني

قرار مفاجئ من إيهاب جلال ضد نجم الإسماعيلي قبل لقاء بيراميدز

رياح قوية وأمطار غزيرة.. لبنان يتعرض لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة

وقف تراخيص السيارة .. الداخلية تحذر المتلاعبين فى اللوحات المعدنية

حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ