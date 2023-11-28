مفاجأة..الأهلي لن يتخلى عن ديانج في يناير واللاعب لا يملك عروضا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يتلقى أي عروض سواء شفوية ورسمية للرحيل في يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي لن يتخلى عن ديانج خلال شهر يناير المقبل، حتى في حال وصول عرض رسمي وهناك تمسك به حتى نهاية الموسم الجاري".

وكان قد اعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن انتقالا اليو ديانج إلي الدوري السعودي في يناير .

وكتب عامر ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "ديانج لاعب الاهلي المحترف المالي غالبا سوف يغادر الاهلي في انتقالات يناير إلى أحد أنديةً الدوري السعودي نظير ٧ مليون يورو".

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بنظيره سموحة، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.