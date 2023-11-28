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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023: حاول أن تتجاوز المشكلات

برج القوس
برج القوس

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، يكثر البحث عنها يوميا.


برج القوس في حظك اليوم 28/11/2023
يتسم مولود برج القوس بالعقلانية، حيث يخطط جيدًا لمستقبله، ويستطيع تحقيق أهدافه وأحلامه على أرض الواقع كما يتمتع بالثقة بالنفس، بالإضافة إلى أنه إنسان مثقف عاشق للقراءة والمعرفة.


برج القوس اليوم مهنيا

الانطوائية قد تكون سببا فيما بعد لإفساد علاقتك بمن حولك، وتحديداً فى علاقتك برئيسك فى العمل، فحاول أن تكون ذكيا قدر الإمكان، ولا تحاول أن تكون على قدم المساواة معه حتى لا ينتج عن هذا أى خلل فى العمل.


برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

حظك سيئ فى العلاقات العاطفية التى تُقدم عليها، خصوصاً أنك متهور إلى قدر كبير، وتحاول دائماً أن تسيطر على الطرف الآخر، وهو ما يسبب إزعاجاً له، فمن الأفضل أن تعطيه المساحة الكافية حتى تكون العلاقة متكافئة.

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برج القوس وحظك اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023: اتبع تعليمات الطبيب

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برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

حظك سيئ فى العلاقات العاطفية التى تُقدم عليها، خصوصاً أنك متهور إلى قدر كبير، وتحاول دائماً أن تسيطر على الطرف الآخر، وهو ما يسبب إزعاجاً له، فمن الأفضل أن تعطيه المساحة الكافية حتى تكون العلاقة متكافئة.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

ستجنى فى الأيام المقبلة الكثير من الأموال، لكن على المستوى العائلى ستكون هناك الكثير من المشاكل بينك وبين بعض أفرادها فحاول أن تتجاوز المشكلات.

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