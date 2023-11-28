أشرف صبحي: تصدر أبطال الإسكواش المصريين للتصنيف العالمي للعبة «مدعاة للفخر»

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن فخره بأبطال الإسكواش، لمواصلتهم الحفاظ على تصدر التصنيف العالمي للعبة، والتطور الملحوظ للمراحل العمرية وتميزها في البطولات الكبرى.

جاء ذلك تعليقًا على تصدر أبطال المنتخب المصري للإسكواش الترتيب العالمي للعبة، على مستوى الرجال، المركز الأول علي فرج، والمركز الثالث مصطفى عسل، والمركز السادس كريم عبدالجواد، والمركز السابع مازن هشام، والمركز التاسع طارق مؤمن.

وعلى مستوى السيدات، المركز الأول نور الشربيني، والمركز الثاني نوران جوهر، والمركز الثالث هانيا الحمامي، والمركز السابع نور الطيب.

وقال وزير الشباب والرياضة "نثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية".