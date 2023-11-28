عبوسها للأطباء جعلتها تريند بالعالم|كيف أصبحت الطفلة البرازيلية بعد 3 سنوات.. شاهد

لحظات ولادة الأطفال رغم صعوبتها إلا أنها من أسعد اللحظات في حياتهم وعائلتهم، لكن عبوس شديد لطفلة برازيلية في وجه الأطباء عند ولادتها لفت الأنظار حول العالم لتتحول إلى ترند ما زال يثير تعلقيات الجميع عليه.

أصبح للطفلة، إيزابيل روشا المولودة في 13 فبراير 2020 حساب على تطبيق “انستجرام” ينشر عليه صور لها ومع عائلتها، فكيف أصبحت بعد 3 سنوات بعد لحظات من ولادتها بعملية قيصرية.

لحسن الحظ، ظهرت الطفلة تضحك بشكل كبير، كما وصفتها عائلتها بـ “الذكية والحنونة” التي تحافظ على الذهاب لتلقي دروس السباحة.

طفلة مشهورة

وكانت الطفلة تعبس في وجه الأطباء الذين كانوا يحاولون جعلها تبكي بعد الولادة – في إشارة إلى أن رئتيها تعملان-.

وبدلاً من ذلك، لم تكن الطفلة متأثرة بما طلبه الطبيب، وحدقت فيه بعبوس، قبل قطع حبلها السري.

لكن صورة الطفلة لم تنس حتى اللحظة وأصبحت ميمًا ينشر حتي الآن.



وفي مقابلة حديثة مع مجلة كريسير البرازيلية، اعترفت والدة الطفلة، وتدعي دايان باربوسا بأن العائلة لم تعتقد أبدًا أن الصور ستجعل ابنتها مشهورة.

وقالت دايان باربوسا: "لكان بالتأكيد شيئًا لم يخطر على بالنا أبدًا كآباء للمرة الأولى، لكنها كانت لحظة حدثت بشكل طبيعي، اعتقدنا أنها كانت مضحكة للغاية ورحبنا بكل التداعيات الوطنية والدولية لصورة إيزابيلا الغاضبة!"

أخيرًا أطلقت روشا صرختها الأولى قبل أن توضع أمام والدتها باربوسا لتقبيلها الأولى.

وقد شاهدت روشا الصورة الشهيرة وتساءلت عن سبب غضبها في ذلك الوقت، لكن والدتها لم تجبها حتي الآن ولا والدها ريناتو روشا.

عبوسها للأطباء جعلتها ترند بالعالم..كيف أصبحت الطفلة البرازيلية بعد 3 سنوات

عبوسها للأطباء جعلتها ترند بالعالم..كيف أصبحت الطفلة البرايزيلية بعد 3 سنوات