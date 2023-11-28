عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عبوسها للأطباء جعلتها تريند بالعالم|كيف أصبحت الطفلة البرازيلية بعد 3 سنوات.. شاهد

عبوسها للأطباء جعلتها
عبوسها للأطباء جعلتها ترند بالعالم..كيف أصبحت؟

لحظات ولادة الأطفال  رغم صعوبتها إلا أنها من أسعد اللحظات في حياتهم وعائلتهم، لكن عبوس شديد لطفلة برازيلية في وجه الأطباء عند ولادتها لفت الأنظار حول العالم لتتحول إلى ترند ما زال يثير تعلقيات الجميع عليه. 

 

أصبح للطفلة،  إيزابيل روشا  المولودة في 13 فبراير 2020 حساب على تطبيق “انستجرام” ينشر عليه صور لها ومع عائلتها، فكيف أصبحت بعد 3 سنوات  بعد لحظات من ولادتها بعملية قيصرية.

لحسن الحظ، ظهرت الطفلة تضحك بشكل كبير، كما وصفتها عائلتها بـ “الذكية والحنونة” التي تحافظ على الذهاب  لتلقي دروس السباحة.

طفلة مشهورة 

وكانت الطفلة تعبس في وجه الأطباء الذين كانوا يحاولون جعلها تبكي بعد الولادة – في إشارة إلى أن رئتيها تعملان-.

وبدلاً من ذلك، لم تكن الطفلة متأثرة بما طلبه الطبيب، وحدقت فيه بعبوس، قبل قطع حبلها السري. 

لكن صورة الطفلة لم تنس حتى اللحظة  وأصبحت ميمًا ينشر حتي الآن. 
 

وفي مقابلة حديثة مع مجلة كريسير البرازيلية، اعترفت والدة الطفلة، وتدعي دايان باربوسا بأن العائلة لم تعتقد أبدًا أن الصور ستجعل ابنتها مشهورة.

وقالت دايان باربوسا: "لكان بالتأكيد شيئًا لم يخطر على بالنا أبدًا كآباء للمرة الأولى، لكنها كانت لحظة حدثت بشكل طبيعي، اعتقدنا أنها كانت مضحكة للغاية ورحبنا بكل التداعيات الوطنية والدولية لصورة إيزابيلا الغاضبة!"

أخيرًا أطلقت روشا صرختها الأولى قبل أن توضع أمام والدتها باربوسا لتقبيلها الأولى.

وقد شاهدت روشا الصورة الشهيرة وتساءلت عن سبب غضبها في ذلك الوقت، لكن والدتها لم تجبها حتي الآن ولا والدها ريناتو روشا.

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

عبوسها للأطباء جعلتها ترند بالعالم..كيف أصبحت الطفلة البرازيلية بعد 3 سنوات 
عبوسها للأطباء جعلتها ترند بالعالم..كيف أصبحت الطفلة البرايزيلية بعد 3 سنوات 

 

عبوسها للأطباء جعلتها ترند بالعالم..كيف أصبحت الطفلة البرازيلية بعد 3 سنوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طفلة برازيلية ميم ترند البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. تعرف على الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

ترشيحاتنا

سداد ضريبة القيمة المضافة بالدولار.. تعرف على الفئات المعنية بقرار المالية وأهدافه

مدمن مواقع.. تهاني تشكو زوجها: شاهدت فيديوهات خادشة للحياء على اللاب توب

حشيش وشابو بـ21 مليون جنيه.. الداخلية تحبط ترويج كميات من المخدرات بالجيزة

هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بدقائق لدواعي السفر أو بسبب المحاضرات

الزمالك يفشل في حل أزمة غرامة سبورتنج لشبونة.. فيديو

تحويلات مرورية في مدينة نصر لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبوسها للأطباء جعلتها تريند بالعالم|كيف أصبحت الطفلة البرازيلية بعد 3 سنوات.. شاهد

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

فيديو

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ