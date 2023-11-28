سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

روت الفنانة نادية شكري، قصة صفع أحمد زكى لها فى كواليس مسرحية العيال كبرت، والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

وقالت نادية شكري، فى لقاء ببرنامج قعدت ستات للاعلامية مروة صبرى : أحمد زكي ضربني بالقلم من غير مناسبة، كنت قاعدة بعمل شعري في الأوضة دخل وبصلي وفجأة ضربني بالقلم، أنا عيطت وقولت له "إنت بتضربني ليه؟" قالي الله شكلك حلو وإنتي بتعيطي كان نفسي أشوفك كده وإنتي على طول بتضحكي".

وأضافت نادية شكرى : أحمد زكي دايما بيحب يبص للناس ويتخيل شكلهم في حاجات تانية، حتى يبصلي ويقولي أعمل شعري إزاي عشان شكلي يكون أحلى، هو كان قريب مني في المسرحية لأنه كان سابقني في المعهد وكان صديق زوجي السابق الفنان الراحل سامي العدل.

نادية شكرى

وعبرت الفنانة نادية شكري عن سعادتها بتكريمها من قبل مهرجان الدراما قائلة: دموعي غلبتني لانها لحظة مميزة في حياتي وتكريم لمسيرتي وسط زخم كبير من النجوم.

وأضافت الفنانة نادية، خلال حلولها ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس المذاع علي شاشة الحياة ، ان التكريم جاء في موعده ليعطيني احساسا بالسعادة والفخر.