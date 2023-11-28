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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة تطالب مرضى الغسيل الكلى بالتوجه إلى مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن وحدة غسيل الكلى في مستشفى الشفاء قد أعيد فتحها وتستقبل المرضى.

وفي بيان موجز، دعت الوزارة المرضى إلى استئناف العلاج.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد داهمت مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى إجلاء مئات المرضى وآلاف النازحين الذين كانوا يحتمون هناك. ويعاني المستشفى من قلة الطعام والماء والكهرباء، وكان لم يعد قادرا على قبول المرضى.


وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة للتليفزيون العربي ، اليوم الثلاثاء، الاحتلال كان ينتقم من المستشفيات وهذا ما كشفناه خلال الهدنة.
وأضاف القدرة في تصريحاته للتليفزيون العربي، الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتحكم بإدخال عدد شاحنات الوقود إلى داخل القطاع.


 وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إذا بقيت آلية إدخال المساعدات الطبية على هذا النحو فأوضاع المستشفيات لن تتغير.  


ولفت  القدرة إلى أنه لم تصل أي مساعدات طبية أو وقود إلى مستشفيات شمال قطاع غزة.  
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصر على إبقاء المنظومة الصحية منهارة في القطاع".

 

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن 55 جريحاً فلسطينياً يتلقون العلاج اللازم في مستشفى العريش، مؤكدة انها لمست اهتماماً بالمصابين وكانت هناك لمسة إنسانية كبيرة من الأطباء المصريين بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أشرف القدرة الاحتلال الاسرائيلي الصحة الفلسطينية الصحة في غزة المساعدات الطبية غسيل الكلى

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