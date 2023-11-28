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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوان الرقمي.. ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

صدمت مجموعة بريكس العالم عندما أعلنت عن ضم ست دول في قمته السنوية لعام 2023، حيث تمت دعوة كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، والآن، تركز المجموعة على معالجة مخاوفها من استخدام الدولار الأمريكي وسط التجارة الدولية.

اليوان الرقمي بديلا لـ الدولار الأمريكي

 

ويفتح اليوان الرقمي الباب لمستقبل بلا دولار أمريكي، وعلى وجه التحديد، فإن “اليوان الرقمي” وظهور نظام “بريكس باي” يمثل بديلا للدولار الأمريكي متجذرا في تقنية “بلوكتشين”، حسبما ذكر موقع “واتشر جورو”.

 اليوان الرقمي يهدد الدولار 

ومن المتوقع أن يكون لاستخدام اليوان الرقمي في تجارة النفط آثار هائلة، حتى لو لم يكن من الممكن ملاحظتها بسهولة.

في العام الماضي، كثرت المناقشات بشأن عملة بريكس البديلة المربوطة بالذهب، والآن، هذه الأنواع من التطورات المالية الرقمية توجه مجموعة بريكس نحو مستقبل واعد أكثر.

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وإذا استمرت مجموعة بريكس في احتضانها للأصول الرقمية، فيمكنها الانضمام لمكافحة الدولار بطريقة لم تكن قادرة عليها في السابق.

في وقت سابق من هذا الشهر، أكملت “بتروتشاينا” أول عملية تجارة دولية للنفط الخام فقط باليوان الرقمي. ومع ظهور نظام “BRICS Pay”، يبدو أن المستقبل الرقمي للمجموعة أصبح ممكنا.

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