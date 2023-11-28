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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفرقة السورية شكون تبدأ جولتها الغنائية العالمية بحفل الأهرامات

صدى البلد

تستعد الفرقة السورية شكون لإحياء كبرى حفلاتها الغنائية في مصر بسفح الأهرامات، مساء الجمعة المقبل.


وتحتفل شكون مع جمهورها المصري بإطلاق ألبومها الموسيقي الجديد "مسرحية" والذي يضم عشر أغنيات مختلفة، من بينها رائعة "الفرات" التي أطلقتها مؤخرا بشكل فيديو كليب غير معتاد في تصميمه الذي يحاكي لعبة فيديو جيم حقيقية وتم صدورها مع لعبة "تطبيق موبايل" واقعية تجسد فكرة الكليب في تجربة تعد هي الأولى من نوعها بالعالم العربي.

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وتستهل شكون من الأهرامات جولة حفلاتها الغنائية العالمية احتفالا بالألبوم تضم أكثر من 11 حفلة تمر خلالها بين تونس والسعودية وبريطانيا والإمارات ولبنان وهولندا وكندا وتستمر على مدار شهرين.


فرقة شكون بدأت رحلتها الموسيقية منذ ثمان سنوات وتضم الثنائي أمين من سوريا وثوربن من المانيا، الذين قررا خلط تجاربهما وخلفياتهما الموسيقي في مشروع ثنائي، يمزج بين الفلكلور السوري  العربي مع الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات العالمية.

العالم العربى الموسيقية بطن الحوت حفل الأهرامات حفلاتها الغنائية

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