عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الايدز يهدد سكان العالم.. وهذا موعد القضاء عليه نهائيا

الايدز
الايدز

قالت الأمم المتحدة: إن القضاء على وباء الإيدز لا يزال ممكناً بحلول عام 2030، ولكن فقط في حالة توافر الإمكانات لأولئك الموجودين في الخطوط الأمامية وقوبلت جهودهم بالاعتراف.

txt

وكيل صحة بالدقهلية: مصر تستهدف القضاء على مرض الإيدز بحلول 2030

txt

محافظ بورسعيد يشهد المؤتمر السنوي لمسئولي الإيدز لعام 2023.. صور

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لاحظ برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) في تقريره السنوي الذي نشر اليوم (الثلاثاء) بمناسبة اليوم العالمي للإيدز المحدد  أن المبادرات التي تقوم بها مختلف المجتمعات الأقرب إلى المعركة لا تحظى بالاعتراف في كثير من الأحيان، وتفتقر إلى الإمكانات، بل تتعرض للهجوم في بعض الأحيان.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج ويني بيانيما: «لقد أظهرت المجتمعات في كل أنحاء العالم أنها مستعدة وراغبة وقادرة على فتح الطريق، لكنها في حاجة إلى إزالة الحواجز التي تعوق عملها والحصول على الإمكانات الكافية».

ولاحظت بينما أن «صناع القرار يتعاملون مع المجتمعات المحلية في كثير من الأحيان على أنها مشكلات تنبغي إدارتها، بدلاً من الاعتراف بدورها القيادي وتوفير الدعم لها بهذه الصفة»، مشددة على أن «المجتمعات لا تشكل عقبة، فهي تفتح الطريق للقضاء على الإيدز».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في عام 2015 للمرة الأولى، أن هدفها إنهاء التهديد الذي يشكله الإيدز على الصحة العامة بحلول عام 2030.

ويبلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وهو الفيروس الذي يسبب مرض الإيدز، 39 مليوناً في كل أنحاء العالم.

ومن بين هؤلاء 20.8 مليون في شرق أفريقيا وجنوبها، و6.5 مليون في منطقتي آسيا والمحيط الهادي.

ولكن من بين هؤلاء الـ39 مليوناً، لا يستطيع 9.2 مليون الحصول على العلاجات الضرورية مع أن فاعليتها ثبتت

الأمم المتحدة الايدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عسكري عاجل من أمريكا بشأن غزة

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

ظهرت شبه عارية.. تفاصيل القبض على إعلامية بسبب فيديوهات تدعو للرذيلة.. فيديو

تقليعة جديدة للهروب من المقاطعة| حكاية بديل “سبيرو سباتس” بالأسواق.. ورواد: “إحنا ضربنا المضروب”

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة عن فتوح: لا يوجد أمامه إلا هذا النادي

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

موضوعات متعلقة

مهاجم ميدياما الغاني مطلوب في الأهلي.. ووكيل اللاعب يفجر مفاجأة للجماهير

"بالوعة صرف صحي".. رئيسة بلدية باريس تهاجم منصة "إكس"

إقليم الأندلس.. مخاطر تهدد محمية طبيعية في إسبانيا

زكي عبد الفتاح: جميع حراس الدوري نفس المستوى باستثناء الشناوي.. وهذه نصيحتي لـ"صبحي"

ماهر همام: الفوز على ميدياما دفعة قوية للاعبي الأهلي في المباريات المقبلة

أبوفريخة: مجموعتنا صعبة.. وسلة مصر قادرة على التأهل لـ أولمبياد باريس

ريمونتادا وصدارة للدوري.. بيراميدز يقتنص فوزا هاما على حساب الدراويش

أشرف صبحي: استضافة الإمارات سوبر كرة اليد دليل على قوة الرياضة المصرية

ترشيحاتنا

وكيل نقابة الصحفيين:"ميتا" و"فيسبوك" ينتهكان المحتوى العربي ويقيدان وصوله للمستخدمين|فيديو

شبورة كثيفة وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

بدوري أبطال أوروبا.. هالاند يحقق رقما قياسيا لأول مرة في التاريخ

لا تشكل تهديدا.. نتنياهو يكشف مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سلطنة عمان

إعلامية فلسطينية: سكان غزة لم يتمكنوا من إيصال صوتهم عبر السينما.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جيم.. ميريان نور الدين تثير الجدل بإطلالة ملفتة

حقيقة رفضه التدريب.. هل خرج بيرسي تاو من حسابات كولر؟..وتفاصيل أزمته قبل لقاء سموحة

اقترب من مليون جنيه.. سعر صادم لفستان بلقيس فتحي الأخضر الليموني  

راحة مؤقتة.. رسالة جديدة من هاني الناظر عن تطورات حالته الصحية

فيديو

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

استشهاد فنانة فلسطينية وفضيحة في إسرائيل | ماذا يحدث ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ