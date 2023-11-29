برشلونة يتأهل لدور الـ 16 بعد تغلبه على بورتو

تغلب فريق برشلونة علي نظيره بورتو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، ليتأهل الفريق الكتالوني لدور الـ 16 مباشرة.

بدأ فريق بورتو في التسجيل في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق اللاعب بيبي بعد متابعته لتسديدة قوية ارتدت من حارس برشلونة ليسكنها الشباك.

وجاء الرد سريعا من جانب برشلونة فبعد 3 دقائق نجح جواو كانسيلو في أحراز هدف التعادل في الدقيقة 33 من عمر المباراة .

ويمتلك برشلونة حاليًا 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، بينما يتجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط في وصافة المجموعة.

تشكيل برشلونة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: بينا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، مارتينيز، رونالد أراوخو، كوندي.

خط الوسط: بيدري، إيلكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.