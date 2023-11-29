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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-11-2023 مقابل الجنيه

صدى البلد

تشهد أسعار الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر على حالة من الاستقرار خلال الـ 8 شهور الماضية.

وعالميا، استمر سعر الدولار الأمريكي في التراجع لينخفض مؤشر الدولار اليوم إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر منخفضاً بنسبة 0.4%، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%.

خلال الأسبوعين الماضيين تراجع مؤشر  الدولار مقابل العملات الرئيسية بسبب ضعف بيانات التضخم الأمريكية وتباطؤ قطاع العمالة، وهو ما دفع الأسواق إلى توقع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وبداية توقع خفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم.

 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء 29-11-2023، والذي شهد استقرار للشهر الثامن على التوالي ، ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك سايب مستوى صرف بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في بنك البركة
ووصل سعر الدولار في بنك البركة إلى قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في ميد بنك
سجل سعر الدولار في ميد بنك قيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولارفي  بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بختام تعاملات البنوك اليومية.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري. 

 

 

 

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