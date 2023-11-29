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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طولها 40 قدمًا.. رياح عاصفة تطيح بشجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض|فيديو

صدى البلد

أسقطت رياح عاصفة، شجرة الكريسماس الوطنية في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، والتي كان من المقرر أن تتم إضاءتها غدًا الخميس، كجزء من واحدة من أكبر عروض العطلات في البيت الأبيض منذ سنوات.

وقال ممثل خدمة المتنزهات الوطنية لشبكة "فوكس نيوز"، إن الرياح أطاحت بالشجرة، مضيفًا أن أطقم العمل تعمل على رفع الشجرة مرة أخرى.

رياح قوية بأمريكا

وأصدر خبراء الأرصاد في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية توقعات جوية خطيرة للمنطقة، محذرين من هبوب رياح عرضية شديدة القوة.

ووفقًا لملاحظات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بلغت سرعة الرياح في مطار ريجان الوطني حوالي 20 ميلاً في الساعة منذ حوالي الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وتم تسجيل عاصفة تبلغ سرعتها 40 ميلاً في الساعة قبل الساعة 2 ظهرًا بقليل.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، تقوم خدمة المتنزهات الوطنية بتقييم الأضرار التي لحقت بالشجرة التي سقطت حوالي الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء، بينما أحضر العمال رافعة في محاولة لوضع الشجرة مجددًا.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الشجرة، التي تم تزيينها بالكامل بالفعل، في حفل مساء الخميس، وستكون مفتوحة للجمهور السبت المقبل، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية.

وليس من الواضح على الفور ما إذا كان سيتم إعادة جدولة الحدث.

وتعد شجرة التنوب النرويجية التي يبلغ طولها 40 قدمًا من غابة مونونجاهيلا الوطنية في ولاية فرجينيا الغربية هي في الواقع ثاني شجرة عيد ميلاد وطنية يتم نصبها في حديقة البيت الأبيض هذا العام.

ديكورات عيد الميلاد

وكانت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن كشفت في وقت سابق النقاب عن ديكورات احتفال البيت الأبيض بعيد الميلاد لهذا العام، والتي صممت لإثارة السعادة والبهجة.

وتتضمن الديكورات 98 شجرة كريسماس مزينة بالأنوار الساطعة وتحيط بالشجرة الرسمية التي يبلغ طولها 18 قدمًا (5.6 متر)، وتعرض في الغرفة الزرقاء. هذا بالإضافة إلى قطار متحرك والعديد من الديكورات المبهجة الأخرى.

رياح الكريسماس شجرة الكريسماس البيت الأبيض الأرصاد الجوية الوطنية

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