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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تمساح ولا نداهة| جسم غريب يثير الجدل بترعة الجعفرية.. والري تكذب رواية الصيادين

ترعة الجعفرية
ترعة الجعفرية

تردد خلال الساعات القليلة الماضية رواية لرواد موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وكانت تلك الرواية تخص سكان محافظة العربية، وبالأخص قرية الجعفرية التابعة لمركز ومدينة قطور. 

وزارة الري بالغربية تكشف حقيقة العثور على تمساح بترعة الجعفرية | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
ترعة الجعفرية

ماذا يحدث بقرية الجعفرية؟ 

نشر أحد صيادين تلك الترعة، تحذيرات للأهالي من خلال حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وتنص تلك التحذيرات على وجود جسم غريب يظهر في الترعة ليلًا ويبلغ طولة حوالي 2 متر تقريبًا، وزعم  البعض أنهم شاهدوا هذا الجسم وهو تمساح يظهر ليلًا، والبعض الأخر لم يحدد ملامح هذا الجسم. 

تمساح ولا نداهة

وأكد محمد البسيوني، أحد أهالي القرية في تصريحات إعلامية، أنه تفاجى بانتشار الخبر بين أهالي القرية بعدما زعم أحد الصيادين رؤيته لتمساح بطول 2 متر ليلا أكثر من مرة ما أصاب الأهالي بحالة من الذعر، وقاموا بالبحث عنه داخل الترعة نهارًا ولكن لم يجدوا شيء.

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وأضاف صبري السيد، صياد، أنه بحكم عمله كصياد متواجد في الترعة للصيد ليلا: "شاهدت أكثر من مرة جسم غريب في الماء خلال الأيام الماضية في فترات الليل ولكن بسبب الظلام لم أتحقق منه، ومنذ يومين ظهر مرة أخرى وشاهدت أنه تمساح طوله حوالي 2 متر وكان فاتح فمه وجسمه بالكامل ظاهر أمامي ولكن لم أتمكن من تصويره وحذرت أهالي القرية عبر صفحات التواصل التواصل الإجتماعي لتوخي الحذر".

الري ترد على إشاعة تمساح ترعة  الجعفرية؟ 

من جانبها قالت أمل حامد، مدير مديرية الرى بالغربية، أنهم لم يستقبلوا بلاغات رسمية، أو شكاوى من أهالي القرية بوجود تمساح، وما أشيع بين الأهالي ليس له وجود، والمديرية على متابعة دائمًا لما ينشر وتم تمشيط المنطقة.

النداهة

أسطورة النداهة

أوعى تروح عند المصب أو الترعة بالليل عشان النداهة، "لو النداهة ندهتك مش هترجع تاني أوعى يا ولدي" كلمات كثيرا ما نسمعها في الأرياف والقرى والنجوع ليلا، تأتي بلغة صارمة وتحذيرية من كبار السن.

طبعا كلنا فاكرين مشهد النداهة في مسلسل "ما وراء الطبيعة" لما الدكتور عاطف إسماعيل كان بينقذ أخوه اللي النداهة ندهته..في المشهد "عاطف إسماعيل" وصف النداهة بأنها امرأة جميلة تنطق اسمك بصوت أنثوي رائع يجبرك على الانصياع له والتحرك رغبة منك في رؤية صاحبة هذا الصوت.

فور وصولك إلى المكان تظهر لك  أمراة أقل ما يقال عنها أنها جميلة الجميلات تبدأ في نطق اسمك مرات ومرات وفور تمكنها منك تتحول إلى ما يشبه الشيطان وحينها لا مفر من الهرب منها.."أن ندهتك النداهة مفيش منها مفر ياولدي".

 

ماذا يحدث بقرية الجعفرية تمساح ولا نداهة الري ترد على إشاعة تمساح ترعة الجعفرية ترعة الجعفرية تمساح أسطورة النداهة

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