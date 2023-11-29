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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عيونهم تخرج من رؤوسهم.. شيكولاته تقلب حياة أسرة بريطانية رأسًا على عقب

شيكولاته تقلب حياة
شيكولاته تقلب حياة أسرة بريطانية رأسا على عقب

انقلبت حياة أسرة بريطانية رأسًا على عقب بسبب تناول أطفالها قطع من الشكولاتة تم شراؤها من خلال كشك في سوق في مانسفيلد، بمقاطعة نوتنجهامشاير، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفقاً لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن الأب شعر وكأن عيون أطفاله تخرج من رؤوسهم، مؤكدًا: “ شعرت بالخوف على حياة أطفالي بسبب مرضهم بعد تناول الشوكولاتة من السوق".

تفاصيل

ألقت الشرطة البريطانية القبض على البائعة للشكولاته، وهي امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا، كما تقوم الشرطة بالتعاون مع وكالة المعايير الغذائية (FSA) ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بالتحقيق في الحادث.

وانتشرت شائعات أولية على وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن الشوكولاتة كانت مملوءة بالقنب، لكن الشرطة نفتها.

وقال إيان جودبر، وهو أب لأربعة أطفال، لصحيفة “مانسفيلد تشاد”: “كان يأكل الأطفال 4 أو 6  مربعات، وبعد نصف ساعة، بدأوا يضحكون، وتأثر ابني الأصغر بشكل أسوأ، جميع أطفالي الأربعة شعروا بالمرض والدوار”.

وتابع الأب: "اتصلت بالمسعفين الطبيين فخرجوا ونقلوا ابني الصغير إلى قسم الطوارئ بسبب الأعراض التي يعاني منها". 

وتجري الآن تحقيقات الشرطة حول سبب مرض الأطفال. 

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