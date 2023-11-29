شاهد| إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد أنا دمي فلسطيني

في صفقة تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل، خرج العديد من الأسرى والأسيرات من قبل الطرفين. ومن بين الأسرى الإسرائيليين هي أسيرة إسرائيلية دخلت في مشادة كلامية مع شقيقها بسبب دفاعها عن فلسطين ورفضها للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

أنا دمي فلسطيني

ودافعت الفتاة الإسرائيلية عن حركة حماس بقوة في وجه أخيها ، وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على موقع (X) مساء أمس.

وبعد شجارها مع أخيها، حاولت استفزازه بتشغيل أغنية (أنا دمي فلسطيني) للمطرب الفلسطيني محمد عساف على هاتفها المحمول ولوحت به وتمايلت مع الموسيقى مرددة "أنا دمي فلسطيني" وهو الأمر الذي رفضه شقيقها بشدة فنعتها بمجموعة من الألفاظ النابية.

وتفاعل الكثير من المتابعين على الفيديو حيث قال أحدهم “معذورة لأنها أول مره تشوف رجال حين كانت في غزة” بينما علق آخر قائلًا “الحرُّ يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها.. والعبد يدافع عن الشخص مهما كانت فكرته.. إسرائيل لن تتمتع بسلام في فلسطين سواء طال الزمن أو قصر”.

وقد أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس" أمس الثلاثاء، عن تسليم مجموعة من الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مضيفة في بيان لها أن تسليم الأسرى اليوم يتعلق بفئة المدنيين.