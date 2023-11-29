عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد أنا دمي فلسطيني

في صفقة تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل، خرج العديد من الأسرى والأسيرات من قبل الطرفين. ومن بين الأسرى الإسرائيليين هي أسيرة إسرائيلية دخلت في مشادة كلامية مع شقيقها بسبب دفاعها عن فلسطين ورفضها للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

أنا دمي فلسطيني

ودافعت الفتاة الإسرائيلية عن حركة حماس بقوة في وجه أخيها ، وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله على موقع (X) مساء أمس. 

وبعد شجارها مع أخيها، حاولت استفزازه بتشغيل أغنية (أنا دمي فلسطيني) للمطرب الفلسطيني محمد عساف على هاتفها المحمول ولوحت به وتمايلت مع الموسيقى مرددة "أنا دمي فلسطيني" وهو الأمر الذي رفضه شقيقها بشدة فنعتها بمجموعة من الألفاظ النابية.

وتفاعل الكثير من المتابعين على الفيديو حيث قال أحدهممعذورة لأنها أول مره تشوف رجال حين كانت في غزة” بينما علق آخر قائلًا “الحرُّ يدافع عن الفكرة مهما كان قائلها.. والعبد يدافع عن الشخص مهما كانت فكرته.. إسرائيل لن تتمتع بسلام في فلسطين سواء طال الزمن أو قصر”.

وقد أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس" أمس الثلاثاء، عن تسليم مجموعة من الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مضيفة في بيان لها أن تسليم الأسرى اليوم يتعلق بفئة المدنيين.  

صفقة تبادل الاسرى فلسطين إسرائيل أسيرة إسرائيلية أنا دمي فلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

موضوعات متعلقة

من لندن إلى نيويورك.. إطلاق أول رحلة جوية لطائرة تعمل بالوقود الأخضر

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

أستراليا تحظر واردات السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد بسبب الأطفال| تفاصيل

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

كيف تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الحرب بين غزة وإسرائيل ومع من تعاطفت؟

اعتقال 109 أشخاص بأكبر ميناء فحم في العالم.. والسبب مفاجئ

ثعبان يدخل مخيم متسابق ببرنامج (أنا أحد المشاهير) .. والنتيجة غير متوقعة!

مغنية راب مغربية تعاني من مرض نفسي.. وهذا رد فعلها| تفاصيل

ترشيحاتنا

هشام آمنة: 395.3 مليون جنيه مبيعات مبادرة سند الخير خلال 81 أسبوعا

القاهرة الإخبارية: مسؤولون أمنيون مصريون يبحثون مع نظرائهم القطريين سبل تمديد الهدنة الإنسانية

رئيسة المجر تستمتع بجمال الغردقة في جولة سياحية استثنائية

قيادي بـ حـ. مـ. اس: الحركة تعمل تعمل مع كل الأطراف وخصوصا قطر ومصر لإطالة الهدنة

لم أخرج الزكاة عدة سنوات فهل يجب قضاؤها أم التوبة تكفي.. الإفتاء ترد

انهيار كامل.. روسيا تكشف أثر السياسة الأمريكية على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور أول حالة في بريطانيا.. أعراض واضحة على المصاب بـ إنفلونزا الخنازير

هل شركات المقاطعة من فعلت ذلك؟| تقليد مشروب سبيرو سباتس بالأسواق

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

فيديو

شاهد| إسرائيلية مفرج عنها تدافع عن حماس وتردد أنا دمي فلسطيني

آخرهم يوسف الشريف.. نجوم انفصلوا عن زوجاتهم في عام 2023

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ