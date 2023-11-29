مركز القدس للدراسات: أمريكا تدير الاحتلال ولا تنهيه

قال الدكتور، أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن أمريكا تدير الاحتلال الإسرائيلي ولا تعمل على إنهائه، وأن إسرائيل وأمريكا تقبلان أن يصطدموا مع الإقليم العربي وليس الفلسطينيين فقط من أجل احتفاظ إسرائيل بالأرض، معقبا: " هذا جزء من الرؤية الاستعمارية الخاطئة التي تقبل عدم الاستقرار من أجل الاحتفاظ بالأرض".

وأوضح "عوض"، خلال مداخلته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن عند شعور أمريكا و إسرائيل أنهم يقوموا بالخسارة على مستويات عديدة سيفكرون بتسوية حقيقية، و لكن حتى هذه اللحظة هم يقومون بطرق التفافية سواء بمبادرات أو أفكاره و غيره.

وأشار "عوض"، إلى أن الأمريكيون ليس جادين على الإطلاق بفكرة تطبيق قرار حل الدولتين، معقبا: "أصبحت فكرة حل الدولتين غامضة جدا"، لافتا إلى أن اتفاق أوسلوا كان يمكن ترجمته تماما إلى دولة فلسطينية، و لكن من الواضح أن السياسات كانت تسويفية و تأجيليه و محاولة لإدارة الاحتلال و ليس حله.

أشك فيما يقوله بايدن

وأستطرد: "أنا أشك كليا فيما يقوله جو بايدن حول حل الدولتين، و هو محاولة إدارة العلاقات العامة مع الشركاء و الأصدقاء و حتى الفلسطينيين، و الأمر ليس كذلك في الحقيقة".