خلافات بين سيدة وجيرانها بسبب الكلاب فى كومباوند بأكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، يتضمنوا قيام بعض الأشخاص بالتعدى على سيدة لإعتراضها على الإمساك بالكلاب الضالة ( بأحد المجمعات السكنية – بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ) لنقلهم لمكان غير معلوم بناءً على رغبة سكان المجمع السكنى.

وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).. والمشكو فى حقهم (4 أشخاص - جميعهم مقيمين بذات العنوان).. وذلك لسير الشاكية داخل المجمع السكنى بالكلاب مما أثار حفيظة المشكو فى حقهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.