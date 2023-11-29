قرار عاجل من النيابة بعد ضبط سيارة تحمل 28 حمارا نافقا بالغربية

أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق العاجل مع سائق سيارة مضبوطة تحمل 28 حمارا نافقا أثناء سيرها بالطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " .



كما وجهت النيابة العامة بأهمية التخلص بيئيا من إجراء دفن الحمير النافقة حفاظا على أرواح وحياة المواطنين .



وأفادت مصادر نيابية أن السائق أدلي بأقواله باستخدام جلود الحمير النافقة في صناعة الجلود .



في المقابل وجه الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية في تعليماته إلي مساعديه بتشكيل لجنة من بعض أطباء الإدارة من التخصصات المختلفة تشمل الوقاية، الرعاية والتفتيش على اللحوم وذلك لفحص ومناظرة ٢٨ جثة حمار نافق، محملة على إحدى سيارات النقل وتقرير سبب النفوق وإعداد تقرير مفصل مع التخلص الصحي والأمن لهذه الجثث تنفيذا لقرار النيابة العامة بمركز المحلة الكبري.



كما باشر أعضاء اللجنة بإدارة المحلة الكبرى البيطرية وبرفقته الأطباء المتخصصين بالتوجه إلى الموقع المتحفظ به على السيارة التي تم ضبطها، حيث تم فحص جثث الحمير المضبوطة وكانت عبارة عن، 28، ثمانية وعشرون دابة من الحمير مختلفة الأعمار والألوان وجميعها نافقة نتيجة الاختناق لربط الفم والأنف بقطع من الأقمشة والأربطة القوية والسمكية مما أدى إلى حدوث اختناق لهذه الدواب (الحمير) والنفوق.

كما تم التعامل مع الجثث طبقًا وقرار النيابة الصادر بناءً على التوصيات الفنية للجنة البيطرية بالتخلص الصحي الآمن (الدفن) بحضور الجهات المعنية وتحت الإشراف البيطري.

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