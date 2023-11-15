جنايات المحلة تقضي بالسجن 15 سنة على شخص أنهى حياة زوجته

أصدر رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بالسجن على الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بالزيت المغلى بالحبس 15 سنة لارتكابه جريمته الشنيعة عقب وضع مخدر لها في العصير وألقى الزيت المغلي على جسدها ثم طعنها بسلاح أبيض سكين على رأسها، بسبب خلافات أسرية بينهما.

كانت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة في الغربية، شهدت إقدام زوج في العقد الرابع من عمره على تخدير زوجته وأطفالها والشروع في قتل الأم بالقاء الزيت المغلي على جسدها وقام بضربها بسكين المطبخ حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



وكشفت التحريات الأمنية، أن الزوج أقدم على تخديرها بوضع مخدر فى العصير، حتى يتمكن من قتلها، وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان المحلة من تحديد مكان تواجد المتهم وباعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم وإحضاره، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه أعترف بها كما جرى نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى بطنطا ووضعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة لانتداب الطب الشرعي لبيان مائها من إصابات واستخراج تصريح الدفن ودفنها بمقابر الأسرة