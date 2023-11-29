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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

والدة أحد البحارة المفقودين باليونان: ابنى كان مسافر يساعد في المصاريف

زياد
زياد

أكدت والدة زياد أشرف محمد احد البحارة المفقودين على متن المركب التجارية “ رابتور” والتى غرقت الاحد الماضي بالقرب من إحدى الجزر اليونانية ، ان ابناء وباقي زملائه لسبعة  قرروا الابحار بالمركب من اجل قوت يومهم .

واوضحت ان ابنها اراد السفر من اجل ان يساعده والده في المصاريف وفي زواج اخواته البنات فمنذ صغره وهو يتحمل مسؤلية اسرته.

  سادت بين اهالى عزبه البرج بمحافظة دمياط، بعد غرق مركب تجارى وعلى متنه 13 بحارا من بينهم 8 من أبناء عزبه البرج بمحافظة دمياط. 

كان قد أعلن خفر السواحل اليوناني،  الأحد، غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصا قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة. و سفينة الشحن "رابتور" غرقت قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية أمس الأحد، على بعد 4.5 أميال بحرية، ولا يزال جميع أفراد طاقمها المكون من 14فردا مفقودين باستثناء واحد. وتشارك في عملية الإنقاذ 5 سفن و3 سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية. كانت محملة بالملح، كان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصا هم 8 مصريين و4 هنود وسوريان و كانت تبحر من الدخيلة في مصر باتجاه اسطنبول، عندما أبلغت عن عطل ميكانيكي ووجهت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. وأنقذ خفر السواحل فردا واحدا تم نقله بطائرة هليكوبتر وسطرياح عاتية. وتتبع سفينة الشحن مكتب Manassa shipping المملوكة لشخص يدعى حمادة الزامك والذى سبق وغرقت له سفينة مشابهة بسواحل اليونان أيضا العام الماضي.

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دمياط أشرف محمد استثناء واحد استغاثة البنات الجوي الجزر اليونانية أكدت

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