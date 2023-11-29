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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية تدفع شخصين لإكراه آخر على توقيع إيصالات أمانة

خطف
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ألقى رجال الأمن القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بإستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية .

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدار السلام بتضرره من شخصين مقيمان بدائرة القسم لقيامهما بإستدراجه داخل ورشة نجارة خاصة بأحدهما كائنة بالمنطقة سكنهما وإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة على بياض تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما بسبب خلافات مالية بينهم لسابقة اقتراضه مبلغا ماليا من أحدهما وامتناعه عن السداد.

وبإستهداف الورشة محل الواقعة أمكن ضبط المشكو فى حقهما وعثر بحوزتهما على عدد 2 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه - سلاح أبيض "خنجر"  المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة إيصالات أمانة توقيع إيصالات أمانة خلافات مالية دار السلام مديرية أمن القاهرة

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