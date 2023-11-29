أخبار التوك شو| طرح صفقة لتبادل جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.. والأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مكتب نتنياهو يعلن استلام قائمة أسماء المحتجزين بغزة المقرر الإفراج عنهم الليلة

أعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استلام قائمة جديدة بأسماء المحتجزين في قطاع غزة المقرر الإفراج عنهم اليوم، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

تقلبات جوية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع بدايات هذا الأسبوع بدأت البلاد تشهد بعض التقلبات الجوية، ما بين نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة وإضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية وتساقط الأمطار وإنخفاض فى قيم درجات الحرارة.

التطبيق قريبًا.. وزير التموين يعلن مفاجأة بشأن رغيف الخبز

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" سعره جنيه والتطبيق قريبًا.. طرح رغيف الخبز البلدي لغير حاملي بطاقة التموين في المخابز".

البسوا الشتوي واحذروا هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



عرض صفقة لتبادل جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة قريبا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن تقارير إعلامية إسرائيلية، أعلنت أنه سيتم قريبا عرض صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على مبدأ الكل مقابل الكل وإنهاء الحرب في غزة.



الذهب السبب.. تفاصيل جديدة عن مقتل طالبة جامعية غدرًا قبل الزفاف

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" "دنيا" طالبة الأزهر قُتلت غدرًا على يد صديقتها.. والدها: جهازها كنا هننقله لشقة العريس".

رصد أول إصابة بشرية في بريطانيا بإنفلونزا الخنازير

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" رصد أول إصابة بشرية في بريطانيا بإنفلونزا الخنازير".



أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

قدمت الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

أسعار الدولار.. استعرضت الإعلامية فاتن عبد المعبود، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".



درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد