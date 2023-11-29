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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختراق للهدنة.. استشهاد طفلـ.ين برصاص قوات الاحتلال في جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلية
قوات الاحتلال الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، باستشهاد طفلين برصاص قوات إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجبر بعض العائلات على الإخلاء من محيط حارة الدمج بمخيم جنين بالضفة الغربية، وذلك لسبب غير معلوم.

تعزيزات عسكرية

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين بعد إعلانه أن المدينة والمخيم منطقة عسكرية مغلقة.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، جنين وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين، واندلاع مواجهات عنيفة، مما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي وفي مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية قوات إسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي جنين وكالة الأنباء الفلسطينية

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