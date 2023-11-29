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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

14 عام زواج و3 أطفال.. تفاصيل طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

الفنان يوسف الشريف
الفنان يوسف الشريف وانجي علاء

نشرت فضائية TEN، تقرير فيديو بعنوان "الحكاية الكاملة لانفصال الفنان  يوسف الشريف وزوجته انجي علاء".

وأوضح التقرير، أن الفنان يوسف الشريف و زوجته انفصلا بعد 14 عاما من الزواج و 3 أطفال، و ذلك حسب ما صرحت به الصحفية انجي علاء عبر تغريده على حسابها في "إكس".

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وكتبت بهذه التغريدة: " قدر الله و ما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن انجي علاء و يوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود و المعزة و الاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا و أولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وكذلك شارك الفنان يوسف الشريف المنشور نفسه على حساباته بـ مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد على خبر الانفصال.

آخر احتفال يجمعهما

ما أثار الريبة هو احتفال الثنائي قبل عدة أشهر بعيد ميلاد يوسف الشريف الـ 45، و خاصة أن "الشريف" أعجب بزوجته من اللقاء الأول بينهما بعد حوار صحفي أجرته معه، و في اللقاء الثاني عرض عليها الزواج مباشرة.
 

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