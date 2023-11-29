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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عقاقير وماريجوانا.. مطار القاهرة يضبط مواد محظورة وممنوعات مع مسافر| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات.

يأتي ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية. 

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط عدد كبير من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بداخلهم زيت الماريجوانا و مادة THC المخدرين.

قام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك  بتكليف مأمور الجمرك والمشرف باستمرار التفتيش اليدوي بدقة مما اسفر عن ضبط كمية من الاسلحة البيضاء، كما قام مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من مصطفي حسن و محمود عباس و عبد الرحمن محمود و عماد صلاح تحت اشراف حازم محمد علي مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف المضبوطات. 

وبلغت أعداد الحرز (أ) الخاص بالمخدرات ما يلي ٦٠ شيشة إلكترونية، وتانك خاص بها بداخلها زيت الماريجوانا المخدر، و٧ أجهزة تستخدم لتسخين الشيش الإلكترونية، و٣ بايب و٤ أجهزة اخري البعض بها نفس الزيت المخدر والبعض يستخدم في التعاطي و٣١٣ قرصا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات وأربعة ادوات زجاجية ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات. 

وبلغت أعداد الحرز (ب) ٤ مطواه و ٥ سيلفي ديفينس و نظارة ميدان افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

كما قامت نفس الادارة بضبط راكب مصري آخر بحوزته ٦٤ قرصا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وتم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية ومحمود عباس وامل مصطفى مأموري الجمرك في التفتيش اليدوي ومن جهاز الفحص بالاشعة اسلام علاء و هاني مصطفى رئيس القسم تحت اشراف حسن ابو زهرة رئيس القسم.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم ٣ بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.

 

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