أستاذ تغذية بالقومي للبحوث يحدد الأطعمة الضرورية للطلاب خلال فصل الشتاء

قال حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك أغذية تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية والتي تعد من أهم الأغذية للطلاب خلال فصل الشتاء، مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت، موضحا أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين “سي” الذي يعد مضادا للأكسدة ويقوي جهاز المناعة لدى الطلاب ويساعدهم على الاستذكار.

وأضاف "حسونة"، لـ"صدى البلد"، أن الأملاح المعدنية يجب أن يأخذها الطالب من أطعمة تحتوي على الحديد والزنك، وهو يتوافر في المصادر الحيوانية من لحوم حمراء، ومصادر نباتية، بينما “الأوميجا 3” مهمة لوظائف الجسم المختلفة، ويمكن تناولها عن طريق مصادر نباتية مثل المكسرات، أو حيوانية مثل الأسماك الدهنية.

وكان الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أكد أن شرب المياه على مدار اليوم يؤدي إلى تركيز الطالب في الدراسة، كما أنه يساعد على زيادة انتباه الطالب، خاصة المياه الباردة، فعندما يتناولها الإنسان يشعر باليقظة والانتعاش.

وقال إنه لا بد أن يتم تناول المياه في فصل الشتاء أيضا بكميات، وذلك حتى لا يصاب الجسم بالجفاف، ما يؤثر على الاستذكار.

وأضاف حسونة لـ “صدى البلد”، أن الشاي الأخضر ضمن المشروبات المنبهة ويختلف عن الشاي الأسود في نسبة الكافيين، حيث إن نسبة الكافيين في الشاي الأسود تصل إلى 47 ميلليجراما لكل كوب يتناوله الإنسان، إنما الشاي الأخضر تكون النسبة فيه معتدلة تصل إلى 28 ميلليجراما، وبالتالي لا يسبب الأضرار التي تحدث من الكافيين كما يحتوي على مضادات الأكسدة، وهي مهمة جدا في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات.