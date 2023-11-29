نادي مصطفى محمد .. نانت يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعيين جوسلين جورفينيك مدربا جديدا للفريق، حتى نهاية الموسم الحالي.

وأقال نانت، مدربه بيير آريستوي بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

ولعب جورفينيك في صفوف نانت، خلال الفترة بين عامي 1995 و1998، علما بأنه بدأ مسيرته التدريبية عام 2008.

ويحتل نانت، المركز 11 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة.

ويضم نانت بين صفوفه، اللاعب المصري مصطفى محمد هداف الفريق برصيد 5 أهداف، وهو صاحب المركز الثالث بين هدافي الدوري الفرنسي.

ويعتلي كيليان مبابي، صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 14 هدفا.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت على سبيل الإعارة قادما من جالطة سراي التركي في الموسم الماضي، قبل شراء عقده بنهاية الموسم المنقضي.