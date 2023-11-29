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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة أبوظبي توقع 5 اتفاقيات تعاون خلال مشاركتها في "أديف 2023"

صدى البلد

اختتمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مشاركتها كداعم مضيف في فعاليات النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية "أديف"، الذي عقد تحت رعاية  الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وأبرمت "الغرفة" خلال أيام المعرض، 5 اتفاقيات تعاون، أولاها مع شركة "سلال" للغذاء والتكنولوجيا، حيث وقع كل من  أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، وسالمين عبيد العامري الرئيس التنفيذي للشركة، اتفاقية تعاون للارتقاء بجاهزية منظومة قطاع الزراعة والصناعة الغذائية لمواجهة تحديات وتهديدات الأمن الغذائي الوطني، من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع الغذاء والزراعة بإمارة أبوظبي.

ووقع كل من  أحمد خليفة القبيسي، وصالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات، اتفاقية تعاون لتعزيز الاستثمار والابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة على مستوى إمارة أبوظبي.

كما وقعت غرفة أبوظبي ممثلة بمديرها العام، ثلاث اتفاقيات تعاون منفصلة مع كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وغرفة التجارة والصناعة لجمهورية أبخازيا، وغرفة التجارة والصناعة لجمهورية قيرغيزستان.

وتهدف الاتفاقيات الثلاث إلى تعزيز الاستثمار المتبادل مع غرف الهند وأبخازيا وقيرغيزستان، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم وتبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص، بما يدعم توسعها في مختلف الأسواق، إضافة إلى تبادل الخبرات وإتاحة فرص المشاركة في المعارض الوطنية وندوات الاستثمار والفعاليات التجارية الدولية والمتخصصة في الشأن الاقتصادي بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

أبوظبي الوطني للمعارض 5 اتفاقيات اتفاقيات تعاون اتحاد غرف التجارة والصناعة التجارة والصناعة التكنولوجيا

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