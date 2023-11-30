فائض الميزان التجاري لقطر يهبط 24% في أكتوبر بضغط من تراجع الصادرات

هبط فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 24.2% على أساس سنوي، إلى 19 مليار ريال وفق بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.

و بحسب “سي ان بي سي عربية” سجلت حركة التجارة الخارجية لقطر الشهر الماضي انخفاضاً في قيمة الصادرات بنسبة 23.5% إلى نحو 29.1 مليار ريال، فيما سجلت قيمة الواردات السلعية تراجعاً بنسبة 22% وصولاً إلى 10.1 مليار ريال .

و احتلت الصين صدارة دول المقصد لصادرات قطر الشهر الماضي بقيمة 6.1 مليار ريال، كما تصدرت أيضاً دول المنشأ بقيمة 1.7 مليار ريال ما يمثل 17.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية للدوحة.