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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فائض الميزان التجاري لقطر يهبط 24% في أكتوبر بضغط من تراجع الصادرات

صدى البلد

هبط  فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 24.2% على أساس سنوي، إلى 19 مليار ريال وفق بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.

و بحسب “سي ان بي سي عربية” سجلت حركة التجارة الخارجية لقطر الشهر الماضي انخفاضاً في قيمة الصادرات بنسبة 23.5% إلى نحو 29.1 مليار ريال، فيما سجلت  قيمة الواردات السلعية تراجعاً بنسبة 22% وصولاً إلى 10.1 مليار ريال .

و احتلت الصين صدارة دول المقصد لصادرات قطر الشهر الماضي بقيمة 6.1 مليار ريال، كما تصدرت أيضاً  دول المنشأ بقيمة 1.7 مليار ريال ما يمثل 17.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية للدوحة.

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