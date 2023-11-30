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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 8 متهمين لحيازاتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 8 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائى لفحصها.


وكان قطاع الأمن العام شن عدة حملات أمنية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية استهدفت العناصر الإجرامية متجري المواد المخدرة والخارجين عن القانون، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من قطاع الأمن العام يفيد بشن عدة حملات أمنية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.


واستهدفت الحملة قرية عزبة اليمن التابعة لمركز شرطة شبين القناطر، وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا بإجمالى 8 متهمين، وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين"، فرد خرطوش).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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