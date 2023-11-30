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شهادات مزدوجة وتخصصات جديدة| تفاصيل فتح التنسيق بالجامعات الأهلية منتصف العام الدراسي.. أماكن شاغرة في هذه الكليات

صدى البلد

الجامعات الأهلية:

نقدم شهادات مزدوجة وتخصصات جديدة 

أماكن شاغرة في هذه الكليات 

تفاصيل فتح التنسيق بالجامعات الأهلية في منتصف العام الدراسي

 

شهدت الجامعات الأهلية ، انطلاقة قوية هذا العام ، فقد اصبح هناك إقبالا كبيرا من الطلاب على الدراسة في الجامعات ، حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبالا كبيرا أيضا ، وذلك عند فتح التنسيق مرة أخرى في التيرم الثاني.


وأعلن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أنه سيتم استقبال الطلاب للتسجيل بالجامعات الأهلية خلال أعمال تنسيق المرحلة الثالثة في كليات الجامعات الأهلية بالتيرم الثاني.

وأشار المصدر، أن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة وذلك للقبول بكليات الجامعات الخاصة والأهلية، تنطلق في إجازة منتصف العام الدراسي قبل بدء الترم الثاني لطلاب الثانوية العامة، ويحق للطالب إعادة التقدم عدة مرات لحين قبوله في إحدى الكليات طبقا لرغبته.


وأوضح أنه ليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، وسوف تصدر بطاقة القبول للطالب على إحدى الجامعات الخاصة والأهلية طبقا لرغبته لتلاقي ازدواجية الترشح وإهدار الأماكن الشاغرة.
 

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن الدراسة في الجامعات الخاصة والأهلية منتظمة في الترم الأول للعام الدراسي ، مشيرا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي قد أقرها المجلس الأعلى للجامعات.


واضاف المصدر لـ صدى البلد أنه ليس هناك أي تغيير في موعد امتحانات الميدتيرم، والتي يتبدأ في النصف الثاني من نوفمبر، بينما تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعًا، كما ينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 وذلك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

 


وقال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، أنه الجامعة لديها عدد من البرامج التى يحتاجها سوق العمل، فهي تندرج ضمن الجامعات للذكية، حيث تساعد على القيام بالبحث العلمى التطبيقى مما يساهم فى تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية، كما تساهم فى تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيت خبرة قادر على إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه الدولة والمجتمع.


واضاف أنه لم يعلن حتى الآن فتح باب القبول من عدمه ، مشيرا إلى الالتزام بالقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما أنه يوجد بعض الأماكن الشاغرة في كليات الهندسة وكلية المعاملات القانونية وكلية الاعمال .

 

وكان قد قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة ،أنه سوف يتم فتح باب القبول مع خلال الفترة القادمة  وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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وأكد الدكتور محمد الشناوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن هناك عددًا من الأماكن بمختلف الكليات، لافتًا أنه لا يوجد أماكن شاغرة في القطاع الطبي فقط اما عن باقي الكليات متاحة امام الطلاب  ، منوها بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

 

وأوضح الشناوى ،  أن رسوم التقديم والمصاريف للطلاب في الكليات ستكون بذات قيمة رسوم ومصاريف الفصل الدراسي الأول، ، كما أنه لا توجد أي زيادة فيها.

 

وأعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الأهلية لكلية الطب، الذي وصل إلى 75% في الجامعات التالية:

- سيناء بفرعيها

- الملك سلمان الدولية

- شرق بورسعيد الأهلية

- الإسماعيلية الأهلية

ووصل تنسيق الجامعات التالية إلى 77%:

- الجلالة

- العلمين الدوليتين

 

كما بلغ تنسيق جامعة النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة 80%.
1. كلية طب الأسنان:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

الحد الأدنى: 74%
2. كلية العلاج الطبيعي:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية. الحد الأدنى: 73%.

3. كلية الصيدلة:

الحد الأدنى: 70% في جميع الجامعات الأهلية
1. كلية الطب البيطري:

- جامعة النيل الأهلية.

- جامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

- جامعة الفرنسية بالقاهرة.

- جامعة المنصورة الجديدة. الحد الأدنى: 66%.

5. كلية الهندسة:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

الحد الأدنى: 65%
6. كلية علوم الحاسب:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

الحد الأدنى: 60%
أما بالنسبة للكليات الأدبية، فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول فيها بنسبة 55% في جميع الجامعات الأهلية.

وجاءت أسعار الجامعات الأهلية لعام 2023 كالتالي:

- كلية الطب: 115 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي)

- صيدلة إكلينيكية: 80 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس الصيدلة - فارم دي): 70 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتشييد: 60 ألف جنيه.

- كلية التجارة الدولية واللغات: 35 ألف جنيه.

- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية: 35 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية

وجاءت الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية 2023 كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- استمارة 2 جند أو نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صور شخصية- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

الجامعات الاهلية تنسيق الجامعات الأهلية إجازة منتصف العام الدراسي

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