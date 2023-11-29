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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ تغذية بالقومي للبحوث: الفطار الصحي خلال الامتحانات يساعد على التركيز

الطلاب
الطلاب

أكد الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن الشاي الأخضر ضمن المشروبات المنبهة ويختلف عن الشاي الأسود في نسبة الكافيين حيث أن نسبة الكافيين في الشاي الأسود تصل إلى 47 ميلليجرام كافيين لكل كوب يتناوله إنما الشاي الأخضر تكون النسبة معتدلة تصل إلى 28 ميلليجرام كافيين وبالتالي لا يسبب الإضرار التي تحدث من الكافيين كما يحتوي على مضادات الأكسدة وهي مهمة جدا في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات.

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أستاذ تغذية بالقومي للبحوث يحدد الأطعمة الضرورية للطلاب خلال فصل الشتاء

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التعليم العالي: نسعى للترويج لمصر ووضعها على خريطة السياحة التعليمية العالمية

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تساعدهم على التركيز .. أستاذ تغذية يوضح الوجبات المناسبة لطلاب المدارس


وأوضح أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أنه فيما يختص بالأغذية المفروض تناولها خلال فترة الامتحانات وما يصاحبها من توترات يمكن اختصارها في نقاط عديدة أهمها وجبة الإفطار في مهمة جدا لأنها تعطي الطالب الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة الطالب عندما يتناول الإفطار يكون لديه القدرة بشكل أكبر على التحصيل والتركيز وتجعله متيقظ ولا يصاب بالصداع والتعب وقادر على تحصيل المقررات الدراسية بشكل أكبر.

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