رئيس مؤتمر الأطراف COP28: أشكر مصر على ما قامت به خلال الدورة الماضية

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28" في دولة الإمارات العربية، والذي سيقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وفي بداية المؤتمر، ثمن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" سلطان الجابر، اليوم الخميس، ما قامت به مصر خلال دورة COP27.

وقال الجابر في كلمته لإعلان انطلاق مؤتمر المناخ COP28: "أشكر رئيس مؤتمر الأطراف COP27 وزير الخارجية سامح شكري لما قدمه من جهود خلال الدورة الماضية".

وأضاف رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، أن العالم وصل إلى مفترق طرق بشأن تغير المناخ، وحانت اللحظة لإيجاد طريق مختلف لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأشار الجابر إلى أنه يجب تسريع العمل بحلول 2030 بشأن مواجهة تغير المناخ، لافتا إلى أن العلم قال كلمته ويؤكد أن اللحظة حانت لإيجاد طريق مختلف لأزمة المناخ.

وشدد رئيس مؤتمر الأطراف "كوب 28"، على أنه يجب توحيد جميع الجهود في مواجهة تغير المناخ.

ويشارك أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم في مؤتمر المناخ في الإمارات "COP28"، وسيحاول الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ومن مصر، أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ "COP27"، ياسمين فؤاد، مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، حيث ستسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وستحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.