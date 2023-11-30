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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة بيئية مشتركة للرفع من كفاءة وتوعية المجتمع في سفاجا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تواصلت جهود الحملة البيئية المشتركة في مدينة سفاجا، وذلك في إطار حملة شاملة لرفع الكفاءة وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والقضاء على الهيش والقوارض. يأتي هذا الجهد البيئي في إطار التوجيهات السامية من  وزير الزراعة وتحت رعاية السيد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

 

تم التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هدف مشترك في مكافحة الظواهر البيئية الضارة وضمان سلامة وصحة المواطنين. شاركت في الحملة مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، والإدارة الزراعية بسفاجا، والإدارة العامة لشؤون البيئة - إدارة التخطيط والمشروعات البيئية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، ومديرية الشؤون الصحية، وشرطة المحافظة على البيئة هيبكا.

 

تضمنت الحملة جهودًا متكاملة للقضاء على الهيش والقوارض وللتصدي لمشكلات البيئة في حي سفاجا، حيث تم تنظيم فعاليات توعية بيئية للمجتمع المحلي. وقد تمت الحملة بالتعاون والتنسيق الفعّال بين جميع الجهات المشاركة، مما ساهم في نجاحها الباهر.

 

تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المحلية بالحفاظ على البيئة وتحسين الجودة البيئية للمواطنين. وتعد هذه الحملة نموذجا للتعاون الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف البيئية والاستدامة في المنطقة.

أهمية الحفاظ على البيئة البحر الأحمر الجهات الحكومية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر المحافظة على البيئة اللواء عمرو حنفى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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