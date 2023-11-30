مؤتمر المناخ كوب 28 يبدأ أعماله اليوم الخميس في دبي

عرضت فضئائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، مؤتمر المناخ كوب28 يبدأ أعماله الخميس في دبي.

ووفقا للتقرير، يُتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومية بحلول 12 ديسمبر، موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين. لكن غالبًا ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.



وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستساهم بمبلغ 100 مليون دولار في "صندوق الخسائر والأضرار" الذي أقره مؤتمر المناخ "COP28 28" في الإمارات.

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP28" في دولة الإمارات العربية، والذي سيقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

ويشارك أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم في مؤتمر المناخ في الإمارات "COP28"، وسيحاول الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.