عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العام الأكثر سخونة.. جوتيريش: يجب إخراجنا من كارثة تغير المناخ بـ COP28

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة

علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، على تقرير حالة المناخ العالمي الصادر اليوم الخميس عن الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش عبر صفحته على منصة إكس: "قبل شهر كامل من نهاية العام، تشير البيانات إلى أن عام 2023 هو العام الأكثر سخونة المسجل في تاريخ البشرية".

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أن تقرير حالة المناخ الصادر اليوم يُظهِر أننا نواجه مشكلة عميقة.

وأشار إلى أنه يجب على قادة العالم إخراجنا من هذه الكارثة، وهو الأمر الذي من المفترض أن يبدأ من مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات.

https://x.com/antonioguterres/status/1730178305192513897?s=20

المناخ أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة الامارات COP28

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

قرار عاجل من حماس بشأن جثامين 3 رهائن إسرائيليين ماتوا في الأسر

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

تحرك غير مسبوق.. كبار مستثمري العالم يوجهون ضربة قوية لـ الدولار تنذر بنهايته

موضوعات متعلقة

إطلاق COP28.. الإمارات تعلن المساهمة بـ100 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ

ثمار COP28.. أمريكا تعلن المساهمة بـ17.5 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ

مؤتمر المناخ كوب 28 يبدأ أعماله اليوم الخميس في دبي

ترشيحاتنا

أنباء عن وقوع انفجار قوي في جبل عطان بالعاصمة اليمنية صنعاء

يانج أفريكانز رئيسًا لمجلس إدارة رابطة الأندية الأفريقية والأهلي عضوًا

حماس : نطلق اليوم سراح 10 إسرائيليين واثنين روسيّين

انفجارات قوية تهز مرتفعات الجولان السورية.. ماذا يحدث؟

إسلام صادق: أحمد فتوح يتلقى عرضا من الأهلي بقيمة 60 مليون جنيه

ما المقصود بالمعنى الأصلي والتابع لألفاظ القرآن الكريم؟ علي جمعة يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعتزالها التمثيل.. 10 صور آثارت الجدل لـ إنجي شرف

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

فيديو

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ