العام الأكثر سخونة.. جوتيريش: يجب إخراجنا من كارثة تغير المناخ بـ COP28

علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، على تقرير حالة المناخ العالمي الصادر اليوم الخميس عن الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش عبر صفحته على منصة إكس: "قبل شهر كامل من نهاية العام، تشير البيانات إلى أن عام 2023 هو العام الأكثر سخونة المسجل في تاريخ البشرية".

وأضاف أمين عام الأمم المتحدة، أن تقرير حالة المناخ الصادر اليوم يُظهِر أننا نواجه مشكلة عميقة.

وأشار إلى أنه يجب على قادة العالم إخراجنا من هذه الكارثة، وهو الأمر الذي من المفترض أن يبدأ من مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات.

https://x.com/antonioguterres/status/1730178305192513897?s=20