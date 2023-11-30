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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروبات مفيدة لعلاج القرحة.. مفاجأة بشأن اللبن

صدى البلد

تعد القرحة من المشكلات الصحية التي تسبب آلاما شديدة في المعدة وتجعل الإنسان غير قادر على تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي.

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ووفقا لما جاء في موقع فيري ويل فقد وجد بعض العلماء أن هناك أنواعًا معينة من المشروبات مفيدة في شفاء القرحة أو تقليل الألم.

وتشمل هذه: 
شاي البابونج
عصير التوت البري
الشاي الأخضر منزوع الكافيين
ماء العسل
الكفير
كومبوتشا
شاي الكركم

تأثير الحليب فى علاج القرحة

على مدى أجيال، قيل للأشخاص الذين يعانون من القرحة الهضمية أن الحليب يمكن أن يهدئ المعدة ويساعد في شفاء القرحة وما تعلمه العلماء منذ ذلك الحين هو أن الحليب يحفز المعدة على إنتاج المزيد من الأحماض وبالتالي يمتلك تأثير ضار في علاج القرحة.

القرحة القرحة الهضمية الشاى الأخضر التوت البري شاي الكركم شاي البابونج عصير التوت البري

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