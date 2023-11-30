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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدفعية الاحتلال تقصف أطراف جنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت  مصادر لبنانية أن مدفعية الاحتلال تطلق قذائف على أطراف بلدتين جنوب لبنان.

وكانت 6 قذائف "إسرائيلية" سقطت بالقرب من موقع قوات اليونيفيل الدولية في أطراف مروحين وأخرى في أطراف راميا.


فيما ناشد مزارعو القرى الحدودية في مناطق المجيدية ووادي خنسا والماري والعباسية وحلتا، الجهات المعنية وخاصة وزارة الزراعة ومجلس الجنوب، "ضرورة معاينة ما حل بحقولهم الزراعية من اضرار فادحة نتيجة القصف المدفعي الاسرائيلي والذي استعملت خلاله قذائف الفوسفور الأبيض.

وذكر إعلام إسرائيلي  انه ومن الساعة 17:00 حتى الساعة 19:00، سيتم إجراء تدريب في "شلومي" على الحدود مع لبنان وستفعل صفارات الانذار وستكون هناك حركة حية للجنود.
 

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