قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يربك الأهلي.. مواجهة كامب نو تهدد بداية الدوري
الغموض يسيطر.. إمام عاشور يحدد مصير بن رمضان في الأهلي
قبل انقطاع الكهرباء.. 5 خطوات تحمي أجهزتك الإلكترونية من تلف مفاجئ
اتفاق أم مواجهة مفتوحة؟.. إلى أين يقود ترامب الصراع مع إيران؟
حزن بقرية دهمشا بالشرقية عقب تشييع جثمان شاب لقي مصرعه قبل زفافه بأيام
مهاجم الأهلي الجديد تحت منظار حسام حسن قبل أمم إفريقيا
لضمان مقعدك بالجامعة.. استمرار تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2026
أكبر صدمة فى حياتي.. جورج وسوف: فقدان وديع كسرني.. وربنا جبر بخاطري بحفيدي
الزمالك فى دورى الأبطال والأهلي بـ الكونفدرالية.. اتحاد الكرة يعتمد أوراق 4 أندية مصرية
الأرصاد : جنوب البلاد يتأثر بالرمال المثارة والأتربة المنقولة من السودان
وزير الخارجية السوري: عودة 3.5 مليون مواطن ونتعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية
عدم قبول دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في اتهامه بالسب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد سقوط الكوبري الخاص بها : توقف محطة مياه "الفقاعي والقرى المجاورة" بمركز ببا

كوبري الفقاعي
كوبري الفقاعي
بني سويف : محمد عبدالحليم

أثار انهيار كوبري محطة مياه الفقاعي التابعة لمركز ببا جنوب ببني سويف العديد من التساؤلات والمخاوف. 

قال محمد سعد. بااسم آلاف المواطنين من أهالي قرية الفقاعي والقرى المجاورة التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، نتقدم  بالاستغاثة العاجلة إزاء واقعة تمثل إهداراً صارخاً للمال العام وإهمالاً جسيماً في تنفيذ وتخطيط مشروعات المبادرة الرئاسية العظيمة "حياة كريمة".

​تفاصيل الأزمة ومعاناة الأهالي:


تم الانتهاء من مشروع محطة مياه الشرب بقرية الفقاعي وبدء تشغيلها فعلياً لتخدم القرية والقرى المجاورة لها، ولم يمر على تشغيلها سوى 20 يوماً فقط! وفجأة، سقط وانهار الكوبري الحامل للماسورة الشافطة للمياه من نهر النيل، مما أدى إلى توقف المحطة بالكامل وخروجها عن الخدمة، وعودة المعاناة القاسية للأهالي في الحصول على شربة ماء نظيفة وكأن شيئاً لم يكن وضاعت مليارات الدولة هباءً.


​إن انهيار منشأة حيوية وخطرة بمثل هذه الأهمية بعد أيام معدودة من افتتاحها يعكس بوضوح وجود عيوب هندسية كارثية، أو استخدام خامات رديئة لا تتطابق مع المواصفات القياسية، أو غياب الرقابة والمتابعة الفنية من الجهات المعنية أثناء التنفيذ والاستلام.


​مطالب الأهالي العاجلة
 وطالب حسن علي  ​بفتح تحقيق عاجل وموسع من قِبل هيئة الرقابة الإدارية والجهات الرقابية المختصة لمساءلة ومحاسبة المقصرين والشركات المنفذة والمهندسين المشرفين على هذا الفشل الذريع.


​سرعة إصلاح وترميم الكوبري والماسورة الشافطة وإعادة تشغيل المحطة في أسرع وقت لرفع المعاناة عن كاهل آلاف الأسر في الفقاعي والقرى المجاورة المتضررة.
​تحرك فوري وعاجل من السادة أعضاء مجلس النواب لتقديم طلبات إحاطة وسؤال عاجل لوزيري التنمية المحلية والإسكان ومحافظ بني سويف لكشف ملابسات هذه الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.


 

بني سويف الفقاعي ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

احمد جلال

بكلمات مؤثرة.. محمد جلال عبد القوي يكتب لأول مرة بعد وفاة نجله

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

الاهلي

المصري يقترب من ضم ظهير الأهلي.. والاتفاق النهائي ينتظر حسم التفاصيل

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

الطقس

ارتفاع مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع الطقس وتحذر المصطافين

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك ينتهي من رفع مستندات الرخصة الأفريقية على منصة كاف

الاهلي

رواتب بالملايين وتسوية جديدة.. خالد الغندور يكشف أعباء الأهلي المالية

طارق يحيي

طارق يحيى: شوبير أفضل من بونو ومارتينيز في مونديال 2026

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

تخلص من النمل نهائيًا.. طرق فعالة تمنع عودته إلى المنزل .. متى تحتاج إلى شركة مكافحة حشرات؟

تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا
تخلص من النمل نهائيًا

فيديو

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد