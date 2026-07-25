بعد سقوط الكوبري الخاص بها : توقف محطة مياه "الفقاعي والقرى المجاورة" بمركز ببا

أثار انهيار كوبري محطة مياه الفقاعي التابعة لمركز ببا جنوب ببني سويف العديد من التساؤلات والمخاوف.

قال محمد سعد. بااسم آلاف المواطنين من أهالي قرية الفقاعي والقرى المجاورة التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، نتقدم بالاستغاثة العاجلة إزاء واقعة تمثل إهداراً صارخاً للمال العام وإهمالاً جسيماً في تنفيذ وتخطيط مشروعات المبادرة الرئاسية العظيمة "حياة كريمة".

​تفاصيل الأزمة ومعاناة الأهالي:



تم الانتهاء من مشروع محطة مياه الشرب بقرية الفقاعي وبدء تشغيلها فعلياً لتخدم القرية والقرى المجاورة لها، ولم يمر على تشغيلها سوى 20 يوماً فقط! وفجأة، سقط وانهار الكوبري الحامل للماسورة الشافطة للمياه من نهر النيل، مما أدى إلى توقف المحطة بالكامل وخروجها عن الخدمة، وعودة المعاناة القاسية للأهالي في الحصول على شربة ماء نظيفة وكأن شيئاً لم يكن وضاعت مليارات الدولة هباءً.



​إن انهيار منشأة حيوية وخطرة بمثل هذه الأهمية بعد أيام معدودة من افتتاحها يعكس بوضوح وجود عيوب هندسية كارثية، أو استخدام خامات رديئة لا تتطابق مع المواصفات القياسية، أو غياب الرقابة والمتابعة الفنية من الجهات المعنية أثناء التنفيذ والاستلام.



​مطالب الأهالي العاجلة

وطالب حسن علي ​بفتح تحقيق عاجل وموسع من قِبل هيئة الرقابة الإدارية والجهات الرقابية المختصة لمساءلة ومحاسبة المقصرين والشركات المنفذة والمهندسين المشرفين على هذا الفشل الذريع.



​سرعة إصلاح وترميم الكوبري والماسورة الشافطة وإعادة تشغيل المحطة في أسرع وقت لرفع المعاناة عن كاهل آلاف الأسر في الفقاعي والقرى المجاورة المتضررة.

​تحرك فوري وعاجل من السادة أعضاء مجلس النواب لتقديم طلبات إحاطة وسؤال عاجل لوزيري التنمية المحلية والإسكان ومحافظ بني سويف لكشف ملابسات هذه الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها.



