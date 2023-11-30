شوقي علام: تصدي دار الإفتاء للجماعات المتطرفة أحد أوجه تجديد الخطاب الديني

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تجديد الخطاب الديني يعني شقين الأول الحفاظ على الثوابت والثاني الانطلاق إلى الاجتهادات.

وقال شوقي علام في حواره في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" تصدي دار الإفتاء للجماعات المتطرفة هو وجه من أوجه تجديد الخطاب الديني، وتنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجديد الخطاب الديني".

وأشار إلى أنه عندما تتعامل مع الواقع بأبعاده المختلفة وعندما درسناه وأردنا السير في التنفيذ وجدنا أفكارًا عملت على إيجاد ظلال كثيفة على الصورة الحضارية للإسلام، وبدأت تعمل شيئًا فشيئًا على أفكار ترسخت في العقلية المسلمة وغيرها وكان لابد من إزالة هذا التراب عن العقلية الإسلامية التي تعلمناها.