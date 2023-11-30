الوعي الأثري بالفيوم ينظم زيارة علمية لمدارس الأمل للصم إلى متحف كوم أوشيم

نظمت إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم بقيادة نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى، زيارة علمية واثرية لمدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم لزيارة منطقة كوم اوشيم والمتحف، تحت اشراف مدير عام اثار الفيوم الدكتور علي البطل وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

وأوضحت الدكتورة نرمين عاطف مدير ادارة الوعى الاثري انه تمت زيارة المنطقة وإبراز اهميتها الاثرية واهم الاكتشافات التي تمت بالمنطقة ومازالت الادارة مستمرة فى نشر الوعى الاثري بمحافظة الفيوم لتنمية الانتماء والولاء للوطن وللحضارة المصريه ، وذلك لحرص إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم على نشر الوعى الاثري وتنشيط السياحة الداخلية.

وكذلك استمرارًا لمجهودات إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم فى نشر الوعى الاثري بمحافظة الفيوم وتنمية الانتماء للوطن والحضارة المصريه العريقة والحفاظ عليها.

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