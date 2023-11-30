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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الوعي الأثري بالفيوم ينظم زيارة علمية لمدارس الأمل للصم إلى متحف كوم أوشيم

رحلات الوعى الثرية
رحلات الوعى الثرية بالفيوم

نظمت إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم بقيادة نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى، زيارة علمية واثرية لمدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم لزيارة منطقة كوم اوشيم والمتحف، تحت اشراف مدير عام اثار الفيوم الدكتور علي البطل وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

وأوضحت  الدكتورة نرمين عاطف مدير ادارة الوعى الاثري انه تمت زيارة المنطقة وإبراز اهميتها الاثرية واهم الاكتشافات التي تمت بالمنطقة ومازالت الادارة مستمرة فى نشر الوعى الاثري بمحافظة الفيوم لتنمية الانتماء والولاء للوطن وللحضارة المصريه ، وذلك لحرص إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم على نشر الوعى الاثري وتنشيط السياحة الداخلية.

وكذلك استمرارًا لمجهودات إدارة الوعى الاثري بمنطقة اثار الفيوم فى نشر الوعى الاثري بمحافظة الفيوم وتنمية الانتماء للوطن والحضارة المصريه العريقة والحفاظ عليها.

مبادرة كنز بلادي لنشر الوعي الأثري تواصل فعالياتها بمدارس الفيوم

 

وفود من أسبانيا والصين.. إدارة الوعى الأثري: السياحة بالفيوم تشهد انتعاشا

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